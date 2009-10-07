УЕФА удовлетворен реконструкцией «Олимпийского»

УЕФА удовлетворен состоянием реконструкции и строительства национального спортивного комплекса «Олимпийский» к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил директор турнира КАЛЛЕН.

«Сегодня у нас нет обеспокоенности, что НСК «Олимпийский» не будет готов своевременно и будет отвечать требованиям к стадионам категории «элит», - сказал М.КАЛЛЕН.

Вместе с тем он отметил, что УЕФА сейчас еще не получил утвержденного проекта реконструкции спорткомплекса, но эксперты союза, которые постоянно проверяют состояние реконструкции арены, отмечают существенный прогресс в строительстве.

Отвечая на вопрос о проведении финала Евро-2012 в Киеве, М.КАЛЛЕН подчеркнул, что это решение в декабре будет принимать Исполком УЕФА на основе отчетов экспертов.

При этом он обратил внимание, что на это решение будет влиять не только готовность НСК «Олимпийский», но и соответствие гостиниц, дорожно-транспортной инфраструктуры Киева и ряд других факторов соответствия требованиям УЕФА.