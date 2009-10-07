Рабочая группа Киевсовета допускает мораторий

Рабочая группа Киевского городского совета по вопросам тарифной политики в столице не исключает введения моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги при определенных условиях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Киевводоканала” по результатам первого заседания этой рабочей группы Киевсовета.

В частности, первым условием для введения моратория является, по информации “Киевводоканала”, обеспечение 100% возмещения из бюджета производителям и исполнителям жилищно-коммунальных услуг разницы между существующим тарифом на жилищно-коммунальные услуги и их себестоимостью за 2007-2009 годы; второй - принятие бюджетных назначений на 2010 год, которые на 100% будут компенсировать производителями и исполнителям ЖКУ разницы между утвержденным размером цен на услуги и себестоимостью их производства.

Вместе с тем, как отмечает “Киевводоканал”, из-за отсутствия бюджетного возмещения разницы в тарифах Киевсовет должен обеспечить приведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения к экономически обоснованным расходам в два этапа. Предлагается первый этап повышения - с 1 января 2010 года: повышение тарифов для населения на 50% от разницы между экономически обоснованным уровнем и действующим с 1 июня 2009 года; второй этап - с 1 апреля 2010 года: повышение тарифов для населения на ту разницу, которая останется между экономически обоснованным на текущий момент уровнем и действующим с 1 января 2010 г.

В рабочей группе убеждены, что введение моратория без компенсаций из бюджета на покрытие потерь производителей услуг приведет к экономическому коллапсу столичного ЖКХ, а следовательно - техногенной катастрофе.

Предложенный рабочей группой проект решения также предусматривает проведение тендера на независимую экспертизу экономического обоснования расходов, включенных в тарифы на жилищно-коммунальные услуги на предприятиях ОАО «АК «Киевводоканал», АЭК «Киевэнерго», ЗАО «Дарницкая ТЭЦ» и районных в г. Киеве жилищных организаций.

Как сообщал УНИАН, на заседании сессии Киевсовета 17 сентября фракции БЮТ и Блока Кличка инициировали рассмотрение подготовленных ими проектов решений о введении запрета в Киеве на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. Вместе с тем заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ обратился к депутатам с предложением не спешить с рассмотрением этого вопроса. Он отметил, что киевская власть изучает возможность пересмотра тарифов. О.ДОВГИЙ предложил тогда создать рабочую группу. Это предложение поддержали 100 депутатов Киевсовета. Фракция БЮТ призвала членов рабочей группы завершить изучение материалов о снижении тарифов до следующего заседания сессии, то есть до 8 октября.

29 сентября БЮТ заявил, что состав рабочей группы не отвечает требованиям депутатов горсовета. В частности, председатель фракции Татьяна МЕЛИХОВА отметила, что во время создания рабочей группы депутаты от БЮТ настаивали на том, чтобы она состояла из депутатов с привлечением специалистов.

"Из распоряжения, изданного секретарем Киевсовета О.ДОВГИМ, стало понятно, что состав рабочей группы не отвечает никаким требованиям депутатов. Более 50% ее состава – это те же чиновники КГГА, которые и повысили тарифы, и только 6 депутатов – по одному представителю от каждой из фракций ”, - сказала Т.МЕЛИХОВА

Она также отметила, что возглавить рабочую группу О.ДОВГИЙ поручил Ярославу ФИЛАТОВУ (член фракции ГАК в Киевсовете), который является должностным лицом – генеральным директором "Киевводоканала".