Черновецкий продлил действие тарифов на ЖКУ

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, которым продлил действие тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, утвержденных на август-сентябрь этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, в частности, продлено действие распоряжений КГГА от 31.08.2009 № 978 «Об установлении тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий»; от 31.08.2009 № 979 «О согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий»; от 31.08.2009 № 980 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной и водоотвод холодной и горячей воды для населения»; от 31.08.2009 № 981 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения».

Как сообщал УНИАН, с 1 июня в Киеве, в соответствии с апрельскими распоряжениями КГГА, были введены новые, вдвое повышенные тарифы на ЖКУ. Кабинет министров на заседании 17 июля принял решение приостановить действие распоряжений КГГА о повышении тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июня.

Распоряжениями от 31 августа были утверждены на 5% уменьшенные тарифы (от уровня введенных с 1 июня) на период августа-сентября.