Рентабельность застройщиков снизилась до 15-20%

Рентабельность застройщиков за период кризиса снизилась до 15-20%.

Об этом сообщил директор строительной компании “Контакт-Инвест” Евгений ЧЕРНЕЦКИЙ на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, до кризиса рентабельность застройщиков, занимающихся строительством жилья, достигала 100%.

«Если себестоимость жилья порядка 6-8 тыс. грн., продаем за 12 (тыс. грн./кв. м - УНИАН), можно сказать, что это почти двойной предел. Но не забывайте, это двойной предел, который разбит на три года строительного цикла. В годичном исчислении это процентов двадцать в лучшем случае», - добавил он.

В то же время по оценкам руководителя риэлторской компании «Юнава-Стар» Артема ЮНОШЕВА, на сегодня рентабельность застройщиков составляет 30-35%.

По прогнозам эксперта, в 2010 году возможен рост стоимости жилья на первичном рынке столицы.

«Я думаю, что рост цен на квартиры будет ожидаться в ближайший год. Он составит 10-15%. Однако систематически цены будут расти, как растет инфляция. Такого роста, как был до кризиса, не ожидается», - сказал он.

Среди факторов, влияющих на формирование цены на жилье, он назвал колебания валютного курса и инфляционные показатели.

По данным А.ЮНОШЕВА, на сегодняшний день стоимость квартир на первичном рынке недвижимости в Киеве колеблется от 11 до 30 тыс. грн./кв. м.

Справка УНИАН. Строительная компания полного цикла «Контакт-Инвест» (Киев) основана в 2005 году, занимается строительством жилья.

Компания выступает застройщиком, генподрядчиком и инвестором строительства жилищного комплекса "Victoria" с объектами социальной инфраструктуры по просп. Победы в Киеве.

Риэлторская компания «Юнава-Стар» (Киев) создана в октябре 2008 года. Предоставляет услуги по сдаче в аренду, покупке-продаже жилой и коммерческой недвижимости, занимается управлением и эксплуатацией объектов недвижимости.