Эксперт: коммунальная система может обанкротиться

Метод решения проблемы платежей коммунальных предприятий за потребленный газ путем привлечения коммерческого кредитования загоняет предприятия в долговую яму и делает невозможным адекватное реформирование всей отрасли.

Такое мнение УНИАН высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, комментируя рекомендации руководителям региональных коммунальных предприятий министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея КУЧЕРЕНКО.

«Водоканалы, предприятия теплокоммунэнерго – это генерирующие предприятия. Их инвестиционная привлекательность не будет способствовать выработке адекватных кредитных условий. Это значит, что государственный чиновник обязывает региональные предприятия идти на непомерно высокие ставки кредитования, подталкивая коммунальные предприятия либо к банкротству, либо к теневой приватизации. Позицию А.КУЧЕРЕНКО сложно объяснить желанием подготовиться к отопительному сезону вовремя. После этой зимы отрасль ЖКХ будет находиться на грани банкротства. В этом случае вообще не приходится говорить о ее реформировании», - сказал он.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, ситуация с неплатежами была прогнозируемой, а ее последствия для государства – предсказуемыми.

«Еще весной эксперты указывали чиновникам МинЖКХ о критичности лавинообразного процесса роста неплатежей за коммунальные услуги. При этом они указывали и на методы преодоления – радикальное реформирование отрасли. Однако профильное министерство традиционно занималось прожектированием и «заговариванием» проблемы. Сейчас за нерасторопность чиновников будут отвечать местные общины, чей комфорт в зиму будет оплачиваться по дополнительному кредитному тарифу», - считает эксперт.