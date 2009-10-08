Эксперт: возможна небольшая коррекция стоимости жилья в Киеве

В октябре т.г. возможна коррекция стоимости первичного и вторичного жилья в Киеве в пределах 1-2%.

Такое мнение УНИАН высказали в сети агентств недвижимости Real Druzi.

«Скорее всего, в октябре существенных изменений на рынке жилой недвижимости не произойдёт. Стоимость объектов, как старого, так и нового жилого фонда будет относительно стабильной – возможна лишь незначительная ценовая коррекция в пределах 1-2 %. Спрос на жильё как эконом-, так и бизнес-класса останется умеренным», - отметили в агентстве.

По данным АН, в сентябре наблюдалось оживление рынка недвижимости: спрос на жильё эконом-сегмента увеличился на 15%, а на квартиры бизнес-класса – на 20%. Тем не менее, говорить о значительном росте спроса и возвращении рынка к прежним объёмам не приходится. Как и ранее, он формировался людьми, имеющими достаточные для совершения покупки или доплаты сбережения.

Наибольшим спросом в сентябре пользовались квартиры в «недорогом» новострое в Дарницком, Соломенском, Голосеевском районах, а также квартиры, представленные старым жилым фондом на массивах, присутствовал активный интерес к жилью «бизнес-класса» в центре и Оболонском районе.

Особой популярностью среди покупателей в сентябре пользовались «недорогие» квартиры с документами в новостройках, которые были выставлены на продажу компаниями-застройщиками с конца второго квартала в некоторых районах Киева. Цены на такие квартиры были в среднем на 15-20% ниже стоимости квартир в новых домах, выставленных на продажу физическими лицами.

В агентстве отметили, что появление большого количества объектов от застройщиков по сниженным ценам в Дарницком и Соломенском районах стало причиной коррекции стоимости квартир в новых домах в сторону их удешевления. Так, в сентябре, в указанных районах наблюдалось снижение цен на новый жилой фонд в среднем на 3-4%.

По данным Real Druzi, в целом, в сентябре спрос на объекты в новых домах на массивах оставался умеренным. Приобретались, в основном, однокомнатные квартиры по цене от 75 тыс. долл., двухкомнатные - по цене от 85 тыс. долл., трёхкомнатные - стоимостью от 100 тыс. долл.

При этом в сентябре количество заявок на приобретение квартир в новых домах в пригороде, а также на жильё в таунхаусах по Киево-Святошинскому и Одесскому направлениям выросло в среднем на 10% по сравнению с августом.

В сегменте «элит» продолжалось наметившееся с лета затишье. Интерес к объектам данного класса в сентябре был незначительным. Происходили единичные просмотры и сделки.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости. В базе компании представлено более 20 000 объектов жилой и коммерческой недвижимости г. Киева и Киевской области.