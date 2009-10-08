Эксперт: стоимость аренды жилья в Киеве не изменится

Стоимость аренды жилья в Киеве в октябре останется на уровне сентябрьских цен.

Такое мнение УНИАН высказали в сети агентств недвижимости Real Druzi.

«Вероятнее всего, спрос на аренду жилья будет оставаться умеренным. В виду того, что объём предложений на рынке аренды жилья всё ещё превышает спрос, цены на аренду в октябре существенно не изменятся и останутся на уровне предыдущего месяца», - отметили в агентстве недвижимости.

По данным АН, в сентябре существенных изменений в стоимости арендных ставок в долларах в сегменте «эконом» и «бизнес» не происходило.

В целом, средняя стоимость аренды недорогих однокомнатных квартир на массивах составляла 2500-3000 грн., двухкомнатных - 3500-4500 грн., трёхкомнатных – 4000-5500 грн. в месяц.

Жильё класса бизнес в сентябре предлагалось к аренде за 450-600 долл. за однокомнатные, 600-700 долл. за двухкомнатные, 750-1000 долл. за трёхкомнатные.

Несколько повысилась заявленная стоимость аренды однокомнатных квартир бизнес-класса на массивах Осокорки, Позняки, Оболонь и Соломенка. Такие квартиры предлагались в среднем по цене 550 долл. в месяц. Тогда как в центре объекты бизнес-класса не подорожали.

В сегменте элитного жилья заявленная стоимость однокомнатных квартир в сентябре в среднем составляла 1000 долл., двухкомнатных – 2000 долл., трёхкомнатных – 2800-3500 долл. в месяц.

Наибольшим спросом в сентябре, как и ранее, пользовались недорогие одно- и двухкомнатные квартиры на массивах в пешеходной доступности до станции метро или с удобной транспортной развязкой в жилом состоянии, а также жильё бизнес-класса. В сегменте аренды элитных квартир количество сделок было незначительным.

В агентстве отметили, что многие арендодатели предоставляли клиентам скидки в пределах 5-10%. В среднем, размер скидки составлял 150-250 грн. для квартир эконом-сегмента, и 25-50 долл. для более качественного жилья бизнес-класса.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости. В базе компании представлено более 20 000 объектов жилой и коммерческой недвижимости г. Киева и Киевской области.