Киевсовет лишил киевлян части субсидий

Киевсовет принял ряд решений, которыми предусматривается лишение киевлян части субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и адресной помощи.

Как сообщили УНИАН во фракции Блока Виталия Кличко в Киевсовете, такое решение было принято сегодня на сессии Киевсовета по инициативе представителей ЗАО «Киевэнергохолдинг» Ярослава ФИЛАТОВА и Юрия БОНДАРЯ (депутатская фракция «Общественный актив Киева»).

Так, проектом решения «О направлении части льгот и субсидий населения, которые приходятся на стоимость холодной воды, как составной части в стоимости горячей, в пользу ОАО «АК «Киевводоканал» предусматривается проводить расщепление льгот и субсидий на холодную воду, как составной части в стоимости горячей воды. Другим проектом решения «О направлении части адресной безналичной помощи отдельным категориям социально незащищенных слоев население г. Киева, которая приходится на стоимость холодной воды, как составной части в стоимости горячей в пользу ОАО «АК «Киевводоканал» предлагается проводить расщепление адресной безналичной помощи на холодную воду, как составной части в стоимости горячей воды.

Как отмечает пресс-служба Блока Кличко, настоящими документами предусмотрено, что часть субсидий и дотаций, которые малообеспеченные киевляне получают из столичного бюджета, будет автоматически перечисляться на счета ОАО АК «Киевводоканал».

Еще одним проектом решения «О расчете адресной безналичной помощи отдельным категориям социально незащищенных слоев населения г. Киева» предусматривается, что другие части субсидий и дотаций будут перечисляться предоставителям и поставщикам жилищно-коммунальных услуг.

«Следовательно, если раньше адресная помощь отнималась от стоимости квартплаты, а субсидию киевляне получали на руки, с принятием таких решений эти средства станут исключительно виртуальными: отныне киевляне их просто не увидят», - заявляют в Блоке Кличко.

Предложенные проекты решений поддержала промэрское большинство.

«Субсидия и адресная помощь – это средства, предназначенные для киевлян, а не для ЗАО «Киевэнергохолдинг». Только киевляне имеют право ими распоряжаться, – считают в Блоке Кличко. – Учитывая, что в комиссиях Киевсовета обсуждается очередной проект решения по представлению ГАК, который вообще предусматривает отмену льгот населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, становится совершенно понятным сговор промэрского большинства и жилищно-коммунальных монополистов: выкачать из киевлян последние копейки за предоставление некачественных услуг».