"Никакие тарифы на ЖКУ в Киеве не действуют"

Новые распоряжения председателя Киевской городской государственной администрации о продлении действия тарифов, установленных 31 августа с.г., являются незаконными, заявляют в Блоке Виталия Кличко.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Блока Кличко, не была соблюдена определенная законом процедура для их установления. В частности, по каждому дому отдельно не проводились общественные слушания, до сих пор не определены исполнители жилищно-коммунальных услуг, нет согласования новых распоряжений с Государственной инспекцией по контролю над ценами г. Киева.

Кроме того, заявляют в Блоке Кличко, новые распоряжения, которые были подписаны 30 сентября, должны были пройти регуляторную процедуру, которая длится не меньше месяца.

“На сегодняшний день эта процедура не выполнена. Поэтому мы в очередной раз утверждаем – никакие тарифы на коммунальные услуги в Киеве не действуют”, - подчеркнули в Блоке Кличко.

Как сообщал УНИАН, 7 октября пресс-служба мэрии сообщила, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, которым продлил действие тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, утвержденные на август-сентябрь этого года.

В частности, продлено действие распоряжений КГГА от 31.08.2009 № 978 «Об установлении тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий»; от 31.08.2009 № 979 «О согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий»; от 31.08.2009 № 980 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной и водоотводу холодной и горячей воды для населения»; от 31.08.2009 № 981 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения».

Справка УНИАН. С 1 июня в Киеве, в соответствии с апрельскими распоряжениями КГГА, были установлены новые, повышенные вдвое тарифы на ЖКУ. Кабинет министров на заседании 17 июля принял решение приостановить действие распоряжений КГГА о повышении тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июня.

Распоряжениями столичной администрации от 31 августа были утверждены тарифы на 5% меньше, чем введенные с 1 июня, на август-сентябрь.