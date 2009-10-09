Черновецкий подписал распоряжение о начале отопительного сезона

С целью своевременного и качественного обеспечения киевлян теплом, для создания комфортных условий в квартирах жителей столицы в осенне-зимний период и в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха, в Киеве начат отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, подача теплоносителя будет происходить в три этапа: I этап (с 7 октября) – в дошкольные заведения, интернаты, школы-детские сады и детские санатории; ІІ этап – в общеобразовательные заведения, поликлиники, диспансеры и другие лечебные заведения по заявкам их руководителей; ІІІ этап (не позднее 15 октября) – в жилые дома независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, и административные здания предприятий, учреждений и организаций. Согласно распоряжению, в первую очередь будут подключены системы теплоснабжения роддомов, детских лечебных заведений и стационарных отделений больниц.

Как отмечается в распоряжении, подключение систем теплоснабжения в жилых домах будет осуществляться в соответствии с поадресными графиками, разработанными и согласованными с исполнительными органами районных администраций. В административных зданиях предприятий, учреждений и организаций – по заявкам их руководителей.