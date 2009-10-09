Киевсовет продал за 1,2 млн. грн. участок на Крещатике

Киев. 9 октября. УНИАН. Киевский городской совет продал частной строительной компании ООО «Грааль» земельный участок площадью 0,023 га по улице Крещатик, 5 за 1 млн. 247,7 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения, который рассматривался на заседании сессии в четверг, проголосовали 67 депутатов Киевсовета.

Предусмотрено, что земельный участок будет использован под строительство гостинично-офисного комплекса «Столичный».

В связи с таким решением, пресс-служба фракции БЮТ в Киевсовете напомнила, что в апреле 2009 г. эта же строительная компания уже получила разрешение на снос здания по улице Грушевского, 4-б. Еще раньше, в 2007 г. ООО «Грааль» приобрело 0,2 га по улице Крещатик, 5. Таким образом, отмечают в БЮТ, ООО «Грааль» готовит площадку для строительства нового многофункционального комплекса.

Депутат БЮТ Денис МОСКАЛЬ напомнил, что проект комплекса «Столичный» был резко раскритикован опытными архитекторами Киева и вызвал категорическое осуждение общественности еще на этапе его обсуждения в 2007 г., поскольку не удовлетворял нормам градостроительства: 160-метровая высотка, подземный 4-уровневый торговый центр с паркингом на 1 тыс. 150 паркомест.

Депутат также напомнил, что максимально разрешенная высота застройки в центре города 27 метров.

«Кстати, интересный факт. Автор проекта строительства - мастерская А.Пашенько. Та самая мастерская, которая разработала проект строительства президентского «Шевченковского дома». Реализация этого проекта также приведет к разрушению одного из архитектурных ансамблей столицы на улице Б. Хмельницкого», - сказал Д.МОСКАЛЬ.