Борьба Нафтогаза с тепловиками приведет к техногенным авариям

Если НАК «Нафтогаз Украина» начнет подавать своим должникам – предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) – газ под низким давлением, то вероятность техногенных аварий в отопительный период может увеличиться на 50%.

Такое мнение высказал УНИАН председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, опасность таится в техническом состоянии предприятий теплокоммунэнерго, которое можно назвать критическим.

«Подача «Нафтогазом» топлива под низким давлением ставит под угрозу беспрерывное производство тепла. С наступлением морозов потребление газа котельными увеличивается, и если его будет недостаточно, то производство остановится, а как для его возобновления понадобится определенное время. Вместе с тем, при низких температурах замерзание магистралей произойдет достаточно быстро. Тепловики могут просто не успеть: холодные сети не выдержат, произойдут прорывы на теплотрассах, последствия которых могут быть очень плачевными», – пояснил В.ЯКОВЕНКО.

При этом глава АТКУ напомнил, что начало техногенной катастрофы в Алчевске положил как раз один из подобных прорывов на тепломагистрали.