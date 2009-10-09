Жилье в Киеве подешевело на 31%

Стоимость жилья на первичном рынке Киева с сентября 2008 г. по сентябрь 2009 г. снизилась на 31,3% в долларовом эквиваленте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель портала «Столичная недвижимость» Владимир ГЕРМАНОВ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в гривневом эквиваленте стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 13,2%.

За год количество предложений квартир на первичном рынке жилья Киева уменьшилось на 46%. В частности, предложение квартир эконом-класса снизилось на 58,4%, бизнес-класса – на 37,1%, премиум-класса – на 13,3%.

В.ГЕРМАНОВ отметил, что по итогам сентября цены на первичном рынке остались практически неизменными. На сегодня средняя стоимость 1 кв. м в новостроях составляет 15 тыс. 367 грн.

В частности, в сентябре стоимость жилья эконом-класса выросла на 2,7%, стоимость жилья бизнес-класса снизилась на 0,4%, премиум класса – снизилась на 5,1%.

В сентябре на продажу предлагалось 1 215 квартир в 141 новом недостроенном и сданном в эксплуатацию доме от 67 компаний-операторов.

По данным В.ГЕРМАНОВА, за последний год официально сняты с продажи квартиры в 20 домах, «а неформально, если предложение уменьшилось на 50%, при том, что основная доля – это не продажа, а снятие с продаж по причине отсутствия клиентов, реальная цифра практически в два раза больше».