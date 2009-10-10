Тимошенко привезла в подарок Запорожью 50 млн.грн.

Кабинет министров намерен до декабря этого года завершить переговоры по привлечению кредита для финансирования работ по завершению строительства мостов через Днепр в Запорожье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в Запорожье.

"Я думаю, что мы за полтора месяца завершим переговоры с одной из стран по привлечению кредита под государственные гарантии", - сказала она.

В то же время Кабмин не намерен отказываться от прямого финансирования работ из госбюджета, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО и добавила, что своеобразным подарком Запорожью ко Дню города стало выделение 50 млн. грн. на эти цели из госбюджета. "Сегодня мы привезли своеобразный подарок ко Дню города – выделили 50 млн. грн., и как только они будут освоены, мы подготовим следующий транш", - сказала она.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, привлечение долгосрочных кредитных ресурсов под минимальный процент необходимо для завершения строительства к Евро-2012.

По словам премьера, при нынешнем уровне финансирования работ из госбюджета они могут затянуться на десятилетия. "Мы понимаем, что когда сегодня до 5 млрд. грн. достигает сметная стоимость строительства, и так понемногу, по чайной ложке, выделять денег из госбюджета, то можно и 30 лет строить", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.