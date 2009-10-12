Domik.net: индикаторы рынка недвижимости Киева за 5-12.10.09

Темп снижения цен ускорился

По данным информационно-аналитического отдела портала недвижимости www.domik.net: Индекс стоимости жилья Киева составил: - при подсчете в долларах США: 1749 $/кв.м (-0,6% ) - при подсчете в гривнах: 14640 грн/кв.м ( -1,0% ) Индекс ценового ожидания (в долларах): -0,7% (-0,2% ) Индекс доходности: -0,8 банк/деп. ( +0,2 банк/деп.) Темп снижения цен немного ускорился. Уровень деловой активности по-прежнему низкий В последнее время произошли следующие сделки: Однокомнатная квартира в современном кирпичном доме, улица Чаадаева (Борщаговка). Общая площадь 42 кв.м., жилая 21, кухня 10. Состояние: «не требует ремонта». 70000$ (1667/кв.м). Однокомнатная квартира в панельном доме («старая панель»), улица Радужная (Радужный массив). Общая площадь 33 кв.м., жилая 18, кухня 7,5. Состояние: «жилое». 54000$ (1636$/кв.м). Однокомнатная квартира в кирпичном доме («старый кирпич»), улица Верховинная (Святошино). Общая площадь 30 кв.м., жилая 17, кухня 4. Вместе с мебелью и техникой. Состояние: «жилое». 50000$ (1667$/кв.м). Однокомнатная квартира в панельном доме («старая панель»), Харьковское шоссе (Старая Дарница). Общая площадь 32 кв.м., жилая 18, кухня 6. Состояние: «жилое». 49000$ (1531$/кв.м). Однокомнатная квартира в панельном доме («старая панель»), улица Братиславская (Лесной массив). Общая площадь 35 кв.м., жилая 18, кухня 8. Состояние: «сделан качественный ремонт». 52000$ (1486$/кв.м). Двухкомнатная квартира в панельном доме («типовая панель»), улица Героев Днепра (Оболонь). Общая площадь 50,9 кв.м., жилая 31, кухня 7,8. С мебелью и бытовой техникой. Состояние: «требует косметического ремонта». 90000$ (1768$/кв.м). Двухкомнатная квартира в современном кирпичном доме, улица Конева (Теремки-2). Общая площадь 65 кв.м., жилая 37, кухня 11. Состояние: «требуется ремонт». 92000$ (1415$/кв.м). Двухкомнатная квартира в современном панельном доме, улица Пулюя (Чоколовка). Общая площадь 66,3 кв.м., жилая 35, кухня 14. Состояние: «жилое». 120000$ (1810$/кв.м). Трехкомнатная квартира в кирпичном ном доме, улица Семашко (Академгородок). Общая площадь 79 кв.м., жилая 47, кухня 8. Состояние: «жилое». 120000$ (1519$/кв.м). Трехкомнатная квартира в панельном доме («улучшенная типовая панель»), улица Гришко (Осокорки). Общая площадь 86 кв.м., жилая 55, кухня 12. Состояние: «не требует ремонта». Последний этаж. 110000$ (1279$/кв.м). Трехкомнатная квартира в современном кирпичном ном доме, улица Урловская (Позняки). Общая площадь 108 кв.м., жилая 55, кухня 15. Состояние: «после строителей». 143000$ (1324$/кв.м).

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