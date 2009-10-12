SV: коттеджи под Киевом подешевели до до 886 долл. за 1 кв.м

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 1 по 11 октября т.г. снизилась на 0,86% (8 долл.) – до 886 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 75 900 долл. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 1,07% или 8 долл. – до 1198 долл./кв. м при средней стоимости 125 046 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение цен на коттеджи наблюдалось в Бориспольском – на 2,49% (30 долл.), - до 1166 долл./кв. м, Васильковском – на 2,99% (28 долл.), - до 900 долл./кв. м; Киево-Святошинском – на 1,23% (15 долл.), - до 1180 долл./кв. м, Вышгородском – на 0,93% (9 долл.), - до 936 долл./кв. м; в Макаровском – на 0,20% (2 долл.), - до 752 долл./кв. м; Кагарлыкском – на 1,03% (6 долл.), до 565 долл./кв. м; Бородянском – на 0,75% (6 долл.), - до 850 долл./кв. м.

При этом рост стоимости домовладений зафиксирован в Обуховском районе – на 1,31% (18 долл.) - до 1387 долл./кв. м; Переяслав-Хмельницком – на 2,76% (10 долл.) - до 370 долл./кв. м, Броварском – на 0,34% (3 долл.), - до 942 долл./кв. м; Фастовском – на 2,56% (11 долл.), - до 460 долл./кв. м и в остальных десяти районах области – на 1,32-2,84% (2-6 долл.), - до 178-446 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%, Кагарлыкском – 5%, Фастовском – 2%, Переяслав-Хмельницком – 5%; в остальных десяти районах области – 12%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в третьем квартале т.г. снизилась на 0,7% (6 долл.) – до 893 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 78 665 долл.

В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3% или 48 долл. – до 1547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 065 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).