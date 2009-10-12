Отопительный сезон откорректирует программу реформирования ЖКХ

Особенности грядущего отопительного сезона неминуемо внесут серьезные коррективы в общегосударственную программу реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Такое мнение высказал УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА, комментируя новую редакцию законопроекта «Об общегосударственной программе реформирования и развития ЖКХ».

По его словам, ключевыми моментами в такой корректировке будут автономное отопление, борьба с коррупцией и реальная модернизация системы предоставления услуг ЖКХ.

«Можно не сомневаться, что к концу отопительного сезона этот документ в нынешнем виде вряд ли будет существовать. Ряд ключевых моментов, заложенных в программу реформирования, уже сегодня являются заведомо неправильными и неэффективными. Ярким доказательством этого стал рост неплатежей за энергоресурсы и катастрофическое техническое состояние теплоцентралей. Ключевыми словами в обновленной программе будут альтернативные энергоресурсы, автономное отопление, отказ от коррупционных схем лоббирования централизованного тепло- и водоснабжения, реальная, а не виртуальная техническая и технологическая модернизация системы предоставления услуг ЖКХ. И в этом ключе основополагающим принципом станет заказ со стороны потребителя, а не навязывание некачественной услуги со стороны монополиста», – отметил эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, нынешняя система управления ЖКХ не готова к регуляторной реформе прежде всего из-за жестких признаков монополизма.

«О какой регуляторной реформе сегодня может идти речь, если чиновники открыто лоббируют коррупционные схемы управления рынком и препятствуют внедрению новых услуг и технологий. А ведь именно в этом должна заключаться главная суть работы любого регулятора», – подчеркнул директор АМС.

Как сообщал УНИАН, 11 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы».

3 июля т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал данный закон.

Закон предусматривает финансирование в размере 23,5 млрд. грн. в течение 2010-2014 годов. Из общей суммы 10 млрд. грн. предусматривается направить на программы энергосбережения, 10 млрд. грн. – на стимулирование создания ОСМД, 3,2 млрд. грн. – на развитие ЖКХ в малых городах.