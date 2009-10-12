SV: земля в пригороде Киева подорожала до 3 тыс. 729 долл./сотка

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 11 октября текущего года выросла на 0,59% или 22 долл. – до 3 тыс. 729 долл. за сотку. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Бориспольском – на 1,22% (47 долл.) – до 3892 долл./сотка, Барышевском – на 1,54% (16 долл.) – до 1050 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,06% (1 долл.) – до 1323 долл./сотка, Иванковском – на 1,35% (14 долл.) – до 1015 долл./сотка, Макаровском – на 1,26% (22 долл.) – до 1774 долл./сотка, Васильковском – на 0,92% (23 долл.) – до 2479 долл./сотка, Вышгородском – на 0,76% (22 долл.) – до 2897 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,89% (10 долл.) – до 1093 долл./сотка, Бородянском – на 0,74% (13 долл.) – до 1702 долл./сотка, Обуховском – на 0,94% (22 долл.) – до 4478 долл./сотка, Броварском – на 0,23% (6 долл.) – до 2792 долл./сотка, Фастовском – на 1,15% (13 долл.) – до 1106 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 1,28% (12 долл.) – до 979 долл./сотка и Киево-Святошинском районе - на 0,11% (7 долл.) – до 6123 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в третьем квартале текущего года выросла на 1,04% или 38 долл. – до 3 тыс. 707 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.