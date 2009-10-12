SV: "вторичка" Одессы подорожала до 1321 долл./кв.м

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 11 октября текущего года выросла на 1,67% (22 долл.) – до 1321 долл./кв. м. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1000 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1523 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Приморском районе – на 1,31% (20 долл.) – до 1 523 долл., а также в районах Таирово – на 1,93% (24 долл.) – до 1251 долл., Черемушки – на 1,79% (20 долл.) – до 1134 долл., Молдаванка – на 1,79% (18 долл.) – до 1018 долл. и в поселке Котовского – на 2,77% (27 долл.) – до 1000 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в третьем квартале т.г. выросла на 4,18% (52 долл.) – до 1299 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.