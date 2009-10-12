SV: земля в Одесской обл. подешевела – до 6148 долл./сотка

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство с 1 по 11 октября текущего года снизилась на 1,20%, или 75 долл., – до 6148 долл. за сотку. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 1,04% (83 долл.) – до 7926 долл./сотка, в Ильичевске – на 0,79% (63 долл.) – до 7893 долл./сотка, в Коминтерновском районе – на 1,74% (104 долл.) – до 5886 долл./сотка, в Беляевском – на 1,12% (31 долл.) – до 2708 долл./сотка, в Белгород-Днестровском – на 0,55% (29 долл.) – до 5244 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в III квартале т.г. снизилась на 1,33%, или 84 долл., – до 6223 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.