УБА предлагает строить «экономическое» жилье

Украинская строительная ассоциация (УБА) предлагает строить жилье «экономического» класса стоимостью 400 долл./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации.

«Строительство жилья «экономического класса», назовем его «экономкой», в Украине позволило бы в течение 7-10 лет решить острый жилищный вопрос в нашей стране», - считает председатель совета директоров Украинской строительной ассоциации (УБА) Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

По его мнению, такое типовое жилье нужно строить из экономных материалов, площадью от 25 до 70 кв. м, по цене от 300 до 400 долл. за квадратный метр.

«При таком подходе однокомнатная квартира могла бы стоить около 10 тысяч долларов», - сказал он.

Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ считает, что государство могло бы помочь малообеспеченным семьям получать кредиты на покупку таких квартир на льготных условиях.

Он отметил, что для реализации данной программы нужно создать государственное предприятие, которое стало бы единым заказчиком по всей Украине, под которое выделялись бы участки на бесплатной основе с подведенными коммуникациями. Типовой проект жилья должен согласовываться по упрощенной системе с целью быстрого строительства.

По мнению председателя совета директоров УБА, внедрение программы по строительству жилья «экономка», могло бы, кроме решения острой проблемы дефицита жилья, принести миллиардные инвестиции в реальную экономику страны, создать массу новых рабочих мест, решить важные социальные вопросы и «перезапустить» экономику страны для скорейшего выхода из кризиса.

Как сообщал УНИАН, Украинская строительная ассоциация (УБА) намерена разработать концепцию строительства экономичного жилья до февраля 2010 года.

Справка УНИАН. Украинская Строительная Ассоциация (УБА) создана в мае в 2005 г. Главная цель УБА – представление и защита интересов строителей и инвесторов на рынке Украины.

На сегодняшний день членами Украинской Строительной Ассоциации являются свыше 250 холдинговых компаний, которые динамически развиваются на рынке недвижимости.