SV Development: жилье на вторичном рынке Киева подорожало

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 11 октября текущего года выросла на 0,46% (7 долл.) – до 1543 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1157 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2544 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Голосеевском районе – на 1,12% (17 долл.) – до 1567 долл., Оболонском – на 1,03% (16 долл.) – до 1402 долл., Соломенском – на 0,77% (11 долл.) – до 1402 долл., Подольском – на 0,76% (11 долл.) – до 1422 долл., Дарницком – на 1% (11 долл.) – до 1157 долл., Деснянском – на 0,68% (8 долл.) – до 1187 долл./кв. м, Днепровском – на 1,26% (15 долл.) – до 1234 долл. и Святошинском районе – на 0,76% (10 долл.) – до 1270 долл.

При этом снижение стоимости жилья наблюдалось в Шевченковском – на 0,22% (4 долл.) – до 2012 долл. и Печерском районах – на 0,73% (19 долл.) – до 2544 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в третьем квартале т.г. выросла на 2,77% (41 долл.) – до 1536 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.