В Киеве с 1 ноября будут действовать старые тарифы на ЖКУ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство договорилось с мэрией Киева об установлении с 1 ноября старых тарифов на тепло и горячую воду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге перед своим отлетом с рабочей поездкой в Луцк.

«Наконец достигнуто полное понимание с руководством Киева, и по требованию Кабинета министров принято общее решение – с 1 ноября 2009 года вернуть старые тарифы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что мэрия Киева в июне существенно и необоснованно повысила тарифы.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, такая договоренность достигнута с помощью аргументов - судебных решений и возможного применения штрафных санкций.

«Переговорный процесс длился вокруг того, что обязаны выполнять судебные решения и решения правительства, обязаны, потому что это и есть правовое государство. Вот вокруг чего шел переговорный процесс», - пояснила премьер-министр.

Распоряжениями Черновецкого от 31 августа были утверждены на 5% сниженные тарифы (от уровня введенных с 1 июня) на период августа-сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, в частности, продлено действие распоряжений КГГА от 31.08.2009 № 978 «Об установлении тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий»; от 31.08.2009 № 979 «О согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий»; от 31.08.2009 № 980 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной и водоотвод холодной и горячей воды для населения»; от 31.08.2009 № 981 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения».

Справка УНИАН. С 1 июня в Киеве, в соответствии с апрельскими распоряжениями КГГА, были введены новые, вдвое повышенные тарифы на ЖКУ. Кабинет министров на заседании 17 июля принял решение приостановить действие распоряжений КГГА о повышении тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июня.