Тимошенко: в Киеве с 1 ноября будут старые тарифы на ЖКУ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство договорилось с мэрией Киева об установлении с 1 ноября старых тарифов на тепло и горячую воду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге перед отлетом с рабочей поездкой в Луцк.

«Наконец достигнуто полное понимание с руководством Киева, и по требованию Кабинета Министров принято общее решение – с 1 ноября 2009 года вернуть старые тарифы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что мэрия Киева в июне существенно и необоснованно повысила тарифы.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, такая договоренность достигнута с помощью аргументов - судебных решений и возможного применения штрафных санкций.

«Переговорный процесс длился вокруг того, что обязаны выполнять судебные решения и решения правительства, обязаны, потому что это и есть правовое государство. Вот вокруг чего шел переговорный процесс», - пояснила премьер-министр.

Позже в Луцке, отвечая на вопрос УНИАН, являются ли законными повышенные коммунальные тарифы, действовавшие в Киеве с июня по сегодняшний день, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Будем в судах дальше разбираться… Не все так легко там будет».

Как сообщал УНИАН, с 1 июня в Киеве, в соответствии с апрельскими распоряжениями КГГА, были введены новые, вдвое повышенные тарифы на ЖКУ. Кабинет Министров на заседании 17 июля принял решение приостановить действие распоряжений КГГА о повышении тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июня.

Распоряжениями от 31 августа были утверждены на 5% уменьшенные тарифы (от уровня введенных с 1 июня) на период августа-сентября.

В начале августа киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, которым продлил действие тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, утвержденных на август-сентябрь этого года.