Кучеренко: передача предприятий ТКЭ в концессию поможет им

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО считает, что передача предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) в аренду и концессию поможет им погасить задолженность за газ перед НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в ходе внеочередного расширенного заседания коллегии Министерства ЖКХ.

А.КУЧЕРЕНКО напомнил, что правительство рекомендует местным властям начать отопительный сезон с 15 октября.

По мнению министра ЖКХ, мэры городов и городские советы, которые принимают решение о вхождении в отопительный сезон, будут заинтересованы «максимально быстро подключать к теплу и ввести в отопительный сезон».

Главной проблемой отопительного сезона министр назвал расчеты предприятий теплокоммунэнерго с НАК «Нафтогаз» за потребленный газ. «Там, где пытались поиграться с тарифами, загоняли свои предприятия в долги, а сегодня мы видим, что очень тяжело взять кредит, я думаю, что нужно искать другие возможности. И не случайно по всей территории Украины идет разработка решений городских советов для подготовки и передачи предприятий в аренду или концессию. Это поиск тех инвесторов, которые могли бы быстро зайти, погасить долги, взять на себя другие обязательства по инвестированию и, собственно говоря, спасти ситуацию», – сказал А.КУЧЕРЕНКО.

При этом он отметил, что не является противником такой политики.

Также министр заверил, что МинЖКХ будет делать все для недопущения ситуации, «чтобы органы местного самоуправления отдали кому попало эти предприятия». Министерство намерено контролировать процесс передачи предприятий в концессию, чтобы «приходили с четкими, жесткими обязательствами эти потенциальные инвесторы».

«Пусть бизнес входит туда в концессию, в аренду. Моя задача – делать все, чтобы был регулятор, который сделает тарифную политику деполитизированной и профессиональной», – добавил он.

Также А.КУЧЕРЕНКО отметил, что среди проблемных моментов вхождения в отопительный сезон – вопрос учета пени и штрафов к задолженности за газ, возникшей в предыдущие периоды. Кроме того, Национальный банк пока не нашел возможности дать гарантии «Ощадбанку» для кредитования предприятий ТКЭ, чтобы они могли рассчитаться за газ.

По мнению министра, необходимо создать постоянно действующий коллегиальный орган, который бы стал «арбитром между отношениями «Нафтогаза» с предприятиями теплокоммунэнерго и местными бюджетами».

Он рекомендовал местным властям искать возможности кредитования или инвестирования для выплаты задолженности за газ.

А.КУЧЕРЕНКО также отметил, что о результатам селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий теплокоммунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период у премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО подготовлены три постановления, которые решат проблемные вопросы отопительного сезона. В частности, это внесение изменений в постановление №193, которые дадут возможность провести расчеты по субвенции из госбюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по водоснабжению и водоотводу на общую сумму 2 млрд. грн.

Также планируется внести изменения в постановление Кабмина №1082, которые предусматривают создание координационного органа (войдут представители Министерства ЖКХ, Минтопэнерго и Ассоциации городов), который будет функционировать как регулятор для решения проблемных вопросов, в частности, для выработки алгоритма распределения средств между предприятиями теплокоммунэнерго.

Кроме того, предусматривается утвердить типовой договор на поставки газа между НАК «Нафтогаз Украины» и предприятиями ТКЭ. Планируется, что пеня на просроченную задолженность будет начисляться на уровне учетной ставки Национального банка. Документом также предусмотрено, что «Нафтогаз» может ограничивать предприятиям ТКЭ поставки газа, если они не будут за него рассчитываться.

По словам А.КУЧЕРЕНКО, эти документы в ближайшее время будут зарегистрированы в парламенте.