Губский: Кабмин выделил Киеву лимиты газа

Правительство выделило лимиты газу Киеву в обмен на отмену столичной властью повышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом проинформировал народный депутат, заместитель лидера фракции БЮТ Богдан ГУБСКИЙ.

В частности, он подчеркнул, что под давлением премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО киевская городская власть отменила повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Чтобы сделать возможным это решение, правительство выделило лимиты на газ для обеспечения киевлян отоплением и горячей водой», - сообщил Б.ГУБСКИЙ.

По его словам, разница в тарифах на газ будет покрыта за счет субвенции из государственного бюджета в размере более 1 млрд. грн.

Б.ГУБСКИЙ отметил, что благодаря решению Ю.ТИМОШЕНКО киевляне будут платить за тепло и горячую воду значительно меньше.

Как пример, отметил Б.ГУБСКИЙ, за трехкомнатную квартиру, в которой проживают 3 человека, плата на сегодняшний день составляет 601 грн., а после отмены повышения тарифов на тепло и горячую воду плата будет составлять 497 грн., что на 104 грн. меньше.

«Принятое решение стало возможным благодаря персональному вниманию Юлии ТИМОШЕНКО к этому вопросу», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство договорилось с мэрией Киева об установлении с 1 ноября старых тарифов на тепло и горячую воду.

«Наконец достигнуто полное понимание с руководством Киева, и по требованию Кабинета министров принято общее решение – с 1 ноября 2009 года вернуть старые тарифы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, такая договоренность была достигнута с помощью аргументов - судебных решений и возможного применения штрафных санкций.

«Переговорный процесс длился вокруг того, что обязаны выполнять судебные решения и решения правительства, обязаны, потому что это и есть правовое государство. Вот вокруг чего шел переговорный процесс», - пояснила премьер-министр.