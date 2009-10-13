Госжилкоммунинспекция подает протесты на индивидуальщиков

Государственная жилищно-коммунальная инспекция подает протесты в прокуратуру относительно подключения к индивидуальному отоплению в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Александр МАЗУРЧАК в ходе внеочередного расширенного заседания коллегии Министерства ЖКХ.

По его словам, из-за отключения отдельных квартир от централизованного отопления «у нас есть серьезные симптомы разбалансировки домов при отоплении».

А.МАЗУРЧАК отметил, что без оформления договоров или по фиктивным документам к индивидуальному отоплению подключено 26 тыс. квартир в Кировоградской области, 19 тыс. квартир в Тернополе, 1,8 тыс. квартир в Закарпатской области, 580 квартир во Львовской области.

«У нас в городе Ужгороде уже 60% отключилось от централизованного отопления, а что делать с теми 40%? Средний тариф – 4 грн. за кв. м по Украине, в Ужгороде - уже 9 грн./кв. м. Самые бедные люди, которые не имеют возможности перейти на индивидуальное отопление, не будут иметь ни качественного отопления, ни количественного», - добавил он.

А.МАЗУРЧАК сообщил, что инспекция уже подала шесть представлений в прокуратуру, а также планирует подать протест на решение Тернопольского горсовета по подключению к индивидуальному отоплению.

«Я бы просил, чтобы мы не доводили это до прокуратуры, а чтобы оно решалось более разумно и оперативно», - заключил он