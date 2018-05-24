Отопительный сезон по-украински, или Выборы включат батарею в срок?..

В Украине с 15 октября должен начаться отопительный сезон. Должен - не значит начнется. Впрочем, мы уже привыкли к тому, что еще в ноябре может батарея теплом не радовать. А если даже отопление включат в срок, то не факт, что наслаждаться цивилизованным комфортом будем долго. Почему-то сразу прорвут трубы, потом займутся их ремонтом, причем не спеша. А у нас в квартирах будет собираться конденсат, по стенам сбегать его охлажденные потоки и процветать плесень, отравляя и так заморышную жизнь «европейского» гражданина. То есть, все будет идти своим чередом – как у нас принято…

Тепло и газ - неразделимы...

Проблема отопительного сезона напрямую связана с газом, или скорее с его поставками предприятиям теплокоммунэнерго. Таких в Украине более тысячи. К 12 октября «Газ Украины» заключил договоры на поставку «голубого топлива» всего с чуть более 200 – они обеспечили стопроцентные расчеты. Задолженность остальных составляет свыше 2,748 млрд. грн. (уровень оплаты – 67%). Кроме того, свыше 774 млн. грн. должно «Киевэнерго» (уровень оплаты – 57%).

Причем интересный факт, среди крупнейших должников - мощные промрегионы: Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Одесская области и Киев.

Полные расчеты за газ являются непременным условием заключения договоров «Газом Украины» с предприятиями ТКЭ на снабжение на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. и выделения плановых объемов газа.

Следует, конечно, посетовать – как же руководство регионов запустило свое хозяйство. Да, вот, не получается. Губернаторы в один голос уверяют – наших просчетов нет, во всем виновато правительство. Это оно не оплачивает разницу в тарифах, отсюда и долг. Всем известно, что Нафтогаз продает газ энергопоставляющим компаниям по цене, которая намного выше стоимости энергоносителей для населения. Именно эту разницу Кабмин и обязан погашать за счет бюджетных средств. Но, увы, госказна пуста, ей бы самой помощь не помешала. Так, согласно закону о госбюджете на 2009 год, предусмотрены следующие расходы для поддержки ЖКХ: субвенция местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг по водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления – всего 2 млрд. гривень. В реалии – на конец сентября профинансировано только 960 млн. грн., или 48% плана.

Но власть не дремлет. Премьер-министр Юлия Тимошенко поручила Нафтогазу провести с предприятиями теплокоммуэнерго все взаиморасчеты, касающиеся оплаты населения за коммунальные услуги. На все про все она выделила «буквально неделю, максимум полторы».

Кроме того, в Раде, которая только тем и занимается в последнее время, что блокирует работу, находится ряд законов, принятие которых необходимо, чтобы разрешить вопрос компенсации разницы цены на газ. Кабмин обращался по этому вопросу в парламент, но пока безрезультатно.

Регионам "помогли"...

И еще одна помощь регионам – правительство разрешило брать кредиты в «Ощадбанке» под государственные гарантии на погашение газовой задолженности. Правда, инициатива, как утверждают губернаторы, не работает. Тимошенко на селекторном совещании по поводу отопительного сезона обвинила Президента в блокировании через Нацбанк рефинансирования "Ощадбанка" в размере 1,2 млрд. грн., которые планировалось направить как раз на эти цели.

Сумма вроде и небольшая, но это, смотря с чем сравнивать. По информации первого заместителя председателя правления Нафтогаза Игоря Диденко, на сегодняшний день общая задолженность, с учетом предыдущих лет, предприятий теплокоммунэнерго перед Нафтогазом составляет 4,137 млрд. грн. Из этой суммы 700 млн. грн. является пеней и штрафами. Из оставшихся 3,5 млрд. грн. долга на 1,2 млрд. грн., по договоренности с Ощадбанком, как раз и даны гарантии государства.

Главы Ривненской и Винницкой ОГА Виктор Матчук и Александр Домбровский настаивают на завершении процедуры расчетов за газ с помощью кредитов «Ощадбанка».

«До начала отопительного сезона остались считанные дни. Готовность к началу отопительного сезона, к сожалению, по состоянию на сегодняшний день не гарантирует его своевременного начала», - отмечает В.Матчук. Он также не забыл упомянуть Раду, дескать, она не работает, поэтому тепло идет в долг.

Глава Винницкой ОГА считает, что на уровне правительства нужно урегулировать ситуацию с принятием формулы утверждения тарифов на теплоснабжение, которая бы автоматически учитывала изменение ценовых позиций по газу, по минимальной заработной плате, по стоимости электрической энергии и т.д.

«До сегодняшнего дня такой формулы нет, она не утверждена. Это не дает нам возможности динамично реагировать на изменение позиции по базовым ценовым составляющим в теплоэнергетике. Для того, чтобы изменить тариф, нам нужно принимать решение органа местного самоуправления. Учитывая, что они заполитизированы, что они избраны по закрытым партийным спискам в местные советы, учитывая, что все готовятся не только к выборам президента, но и к выборам в местные советы, это уже не экономическая, а политическая позиция», - сказал он.

Выборы "согреют" батарею

В результате, снова все сводится к «местечковым разборкам». Причем, когда слушаешь каждого в отдельности, не сомневаешься в правоте говорящего. Но, к сожалению, от этого теплей не становится. В такой ситуации подумываешь, может нужно активизировать выборный процесс, сделать его «частым гостем», чтобы быстрее разрешились наши неразберихи… Правда, нужно отдать должное нашим верхам, они всегда вспоминают о проблеме в последний момент, причем для нас последний. А потом со скоростью звука решают вопрос, наломав при этом не мало дров, которые придется разгребать в дальнейшем. И тут снова вспоминаются грядущие выборы. С учетом заинтересованности в электорате, хочется верить, власть обязательно даст тепло в наши дома, но только за чей счет?..

Глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины Виталий Яковенко утверждает, что нынешний отопительный сезон не начнется в срок. По его словам, предприятиям теплокоммунэнерго выгодно как можно позже его начать и как можно раньше его закончить, поскольку они получают возможность манипулировать энергоносителями.

Статистика, собранная ассоциацией, не совпадает с данными Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, заявившего о готовности страны к зиме. По данным АТКУ, средняя готовность к отопительному сезону областных центров составляет 80-90%, а малых и средних городов – 60-80%.

Между тем, эксперт полагает, что перед президентскими выборами украинцев не оставят без тепла. По его мнению, в этом отопительном сезоне будет введено ручное управление отраслью, когда газ будет подаваться в полном объеме, несмотря на задолженность. В результате, по прогнозам АТКУ, долги ТКЭ перед Нафтогазом удвоятся, что приведет к проблемам при расчетах за газ с Газпромом.

Среди опасностей срыва отопительного сезона глава АТКУ называет отсутствие модернизации ТКЭ (замена котлов и ремонт тепломагистралей проводятся очень низкими темпами), катастрофическое техническое состояние системы ТКЭ, которое грозит десятками техногенных катастроф.

В.Яковенко считает, что после проведения выборов угроза отключения газа вернется. «Гарантий, что этот сезон пройдет комфортно для украинцев, фактически нет», - сказал он.

Глава АТКУ отметил, что в безопасности себя могут чувствовать только те, кто пользуется автономным отоплением своих квартир и домов и не зависит от централизованного отопления.

По мнению эксперта, Украине нужна европейская реформа отрасли ЖКХ, которая предусматривает постепенное снятие государственных дотаций с ТКЭ с параллельным введением адресного субсидирования, а также демонополизацию рынка теплоснабжения, снятие запретов на установку систем автономного отопления. Проведение такой реформы в соседних странах привело к тому, что их жители платят за коммунальные услуги не более 10% своего среднемесячного дохода.

Вот и получается, что нам нужно за зиму подсобирать деньжат на покупку автономки, а еще дождаться толкового хозяйственника, который правильно реформирует наше ЖКХ. Но с учетом кризиса копилки нам сейчас не по карману, а профессионала можно ждать долго, судя по 18-летнему независимому правлению…

Оксана Павловская (УНИАН)