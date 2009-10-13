Регионы завышают показатель готовности к отопительному сезону

Регионы в своих отчетах о состоянии подготовки к отопительному сезону завышают показатели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Александр МАЗУРЧАК сегодня в ходе внеочередного расширенного заседания коллегии Министерства ЖКХ.

«Есть целый ряд недостатков, которые допускаются при отчетах. Инспекция видит целый ряд таких недостатков по каждой области. Есть замечания практически по всем областям», - сказал он.

По данным А.МАЗУРЧАКА, в частности, имеются проблемы с подготовкой к отопительному сезону в Черкасской, Львовской, Ивано-Франковской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской областях.

«Подчеркиваю руководителям областных государственных администраций о необходимости предоставления в министерство достоверных данных о прохождении отопительного сезона. Этого ни в коем случае нельзя допускать, когда мы по таким бравурным отчетам можем пропустить серьезные проблемы, которые есть в регионах», - добавил он.

В свою очередь министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО отметил, что, в соответствии с анализируемой министерством информации из областей, жилищно-коммунальное хозяйство «в абсолютно нормальном состоянии входит в отопительный сезон». «В целом технический регламент выполнен не хуже, чем в предыдущие периоды», - добавил он.