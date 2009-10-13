Черновецкий: В Киеве с 1 ноября снижены тарифы на ЖКУ

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня подписал распоряжение о снижении тарифов на жилищно-коммунальные услуги практически до уровня тарифов, которые действовали на 1 июня этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня у меня хорошая новость, потому что я подписал распоряжение о снижении цен на отопление и горячую воду, которые были практически на 1 июня 2009 года», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он в который раз напомнил, что и к моменту повышения цен на жилищно-коммунальные услуги киевляне платили по самым низким тарифам в Украине.

По его словам, сниженные тарифы будут действовать до мая 2010 года, и уже начиная с 1 ноября, киевляне будут платить за ЖКУ по новым тарифам.

Объясняя причины повышения в этом году цен на ЖКУ, мэр сказал: «Мы хотели, чтобы в домах киевлян был уют, тепло, а новые тарифы давали нам возможность рассчитываться за газ в этот сложный для Украины, особенно для Киева, период. Новые тарифы, я подчеркиваю, будут действовать с 1 ноября 2009 года», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, отметив при этом: «Если, например, киевлянин за последние несколько месяцев за трехкомнатную квартиру платил где-то 601 грн., то теперь будет платить 497 грн., а за отопление киевлянин будет платить так, как платили до повышения цен, то есть 1 грн. 60 коп. за 1 кв. м жилой площади».

Объясняя, почему киевская власть пошла на снижение тарифов, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, «дело в том, что премьер-министр обязала «Нафтогаз Украины» обеспечивать Киев газом в долг без каких-либо ограничений и дала возможность реструктуризировать этот долг на выгодных для киевлян условиях».

Вместе с тем мэр отметил, что если бы он без дополнительных гарантий «Нафтогаза Украины», «а фактически Кабинета министров» снизил тарифы, «это было бы безответственно».

В контексте сказанного Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что «в этом сотрудничестве нет никакой политики, а тем более принуждения”. “Оно выгодно для киевлян и для города. Не нужно искать в моем решении какой-либо политической подоплеки», - сказал он, в очередной раз заверив киевлян: «я всегда думал и действовал так, как действовал бы на моем месте любой киевлянин в интересах своего родного города».

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что снижение будет касаться всех тарифов, кроме уплаты за содержание придомовых территорий. Поскольку, по его словам, ситуация с их содержанием в столице достигла критической ситуации.

При этом мэр сказал, что «и дворники, и работники ЖЭКов - киевляне, и они должны получать достойную зарплату. И Киев не должен превращаться в замусоренный город».

Продолжая тему, он подчеркнул, что снижение тарифов не касается того периода, когда действовали другие тарифы. То есть этот период пройден, поскольку мы не имели права и не имели гарантий от «Нафтогаза Украины» о том, что газ нам будет предоставляться в долг, и должны были платить за газ в полном объеме. Снижение тарифов будет действовать с 1 ноября и будет действовать до мая 2010 года согласно договору между «Нафтогазом Украины», «Киевэнерго» и Киевской государственной администрацией вплоть до мая 2010 года».

Отвечая на вопрос, следует ли ожидать киевлянам какой-то компенсации в связи со снижением тарифов, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, «у нас не было компенсации уплаты за газ и никакой компенсации за этот период не предусматривается».

Вместе с тем, приводя в пример другие города, где тарифы на ЖКУ значительно больше, мэр столицы выразил уверенность: «упрекнуть меня в том, что мы завышали тарифы в Киеве, никому не удастся».

Кроме того, он сказал, что из-за подписания указанного договора к маю следующего года задолженность Киева за газ вырастет приблизительно на 1,3-1,5 млрд. грн.