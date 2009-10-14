КГГА снизит тарифы на тепло и горячую воду

Киевсовет принял решение поручить Киевской городской госадминистрации снизить тарифы на снабжение теплом и горячей водой.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 106 из 109 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, который делал доклад по соответствующему проекту решения Киевсовета, сообщил, что разница в тарифах, которая возникает в связи со снижением стоимости услуг на отопление и горячую воду, будет погашаться дотациями из госбюджета, которые поступят в соответствии с постановлением правительства о выделении средств столице.

Как сообщал УНИАН, А.ГОЛУБЧЕНКО внес на рассмотрение Киевсовета проект решения, согласно которому депутаты поручают КГГА подготовить проект распоряжения о снижении тарифов на тепло и горячую воду до уровня, который действовал до 1 июня 2009 года.