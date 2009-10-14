Проверить обоснованность тарифов ЖКХ практически невозможно

Намерение Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства проверить по всей Украине обоснованность установленных тарифов – формальное популистское заявление, не способное повлиять на фактическую и непрозразрачную систему тарифообразования.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

Он подчеркнул, что инспекторы могут столкнуться и с большим сопротивлением местных коммунальщиков и чиновников, которые всячески будут стараться утаить реальную информацию.

«Проверить обоснованность тарифов можно будет лишь частично. Практически ревизоры из министерства смогут проверить только «чистые» данные, а остальные им вряд ли удастся оценить адекватно. Например, такие показатели, как потери, они физически не смогут оценить, так как в Украине практически нет систем учета таких данных», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

Глава АТКУ также предположил, что по окончании проверок может всплыть множество фактов формирования экономически необоснованных тарифов со знаком «минус».

«Не удивлюсь, если вскоре окажется, что во многих городах тарифы занижены и требуют немедленного повышения. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас тарифы для населения значительно ниже их реальной стоимости. Правда, эти «новости» начнут появляться не раньше окончания избирательной кампании, когда мнение избирателя уже никого интересовать не будет, а средств в бюджетах для дотации коммунальщикам хватать не будет», - считает он.