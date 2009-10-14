Строительные предприятия снизили объемы работ на 52%

Строительные предприятия Украины за январь-сентябрь текущего года снизили объемы работ на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 25 млрд. 286,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия снизили объемы работ по подготовке строительных участков на 43,9% – до 1 млрд. 169,9 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – на 58,2% - до 21,4 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – на 49,5% - до 2,6 млрд. грн., по завершению строительства – на 70,4% - до 136,6 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – на 83,1% - до 28,8 млн. грн.

По характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80,2% от общего объема, по капитальному ремонту – 13,8%, по текущему ремонту – 6%.