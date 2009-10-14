Жилье на вторичном рынке Киева подешевело

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 5 по 12 октября т.г. снизилась на 0,4% (на 8 долл.) – до 1 885 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

Согласно сообщению, на рынке наблюдается минимальное снижение стоимости жилья в зависимости от сегмента. Так как одно- и двухкомнатные квартиры наиболее востребованы, соответственно, их владельцы стараются удержать цену. Но поскольку общее предложение значительно превышает спрос, это является предпосылкой для дальнейшего снижения индекса.

За минувшую неделю индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева снизился на 0,4% и составляет "минус" 0,4%, что даёт основания прогнозировать снижение стоимости жилья.

Индекс доходности вторичного жилья Киева за сентябрь 2009 года вырос на 1,2%. В настоящее время он переместился в положительную область и составляет +1,2%.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится более 578 тыс. объявлений о продаже квартир.