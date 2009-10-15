Капремонт жилья позволит сэкономить до 50% тепла

Капитальный ремонт многоквартирного дома, а именно коммуникаций, крыши и фасада, позволит сэкономить до 50% потребляемого им тепла, сказал в интервью РИА Новости гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, сообщает РИА Новости..

Госкорпорация, созданная в 2007 году, на долевой с регионами основе финансирует капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья.

"Ремонт крыш экономит 9% тепловой энергии, ремонт фасада - 14% и реконструкция коммуникаций - 11%. Но на самом деле до 50% можно сэкономить, если будет комплексный ремонт", - сказал он после совещания с местными властями и подрядчиками.

По его словам, в настоящее время из 83 субъектов РФ лишь Чечня и Москва не участвуют в программах Фонда ЖКХ.

Говоря о проблемах многоквартирных домов, Цицин отметил, что одна из основных - это лифты, которых в РФ порядка 500 тысяч.

"Я подчеркну, что сегодня порядка 500 тысяч лифтов находится в стране, 130 тысяч из них нуждается в замене и капитальном ремонте. Все-таки, в домах, в которых проходит капитальный ремонт, у нас живут люди в основном малообеспеченные, в основном пенсионеры. Это необходимо сделать, чтобы обеспечить им комфортность проживания. На это настроены как раз все действия Фонда", - сказал он.

РИА Новости. Капитальный ремонт многоквартирного дома, а именно коммуникаций, крыши и фасада, позволит сэкономить до 50% потребляемого им тепла, сказал в интервью РИА Новости гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Госкорпорация, созданная в 2007 году, на долевой с регионами основе финансирует капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья.

"Ремонт крыш экономит 9% тепловой энергии, ремонт фасада - 14% и реконструкция коммуникаций - 11%. Но на самом деле до 50% можно сэкономить, если будет комплексный ремонт", - сказал он после совещания с местными властями и подрядчиками.

По его словам, в настоящее время из 83 субъектов РФ лишь Чечня и Москва не участвуют в программах Фонда ЖКХ.

Говоря о проблемах многоквартирных домов, Цицин отметил, что одна из основных - это лифты, которых в РФ порядка 500 тысяч.

"Я подчеркну, что сегодня порядка 500 тысяч лифтов находится в стране, 130 тысяч из них нуждается в замене и капитальном ремонте. Все-таки, в домах, в которых проходит капитальный ремонт, у нас живут люди в основном малообеспеченные, в основном пенсионеры. Это необходимо сделать, чтобы обеспечить им комфортность проживания. На это настроены как раз все действия Фонда", - сказал он.