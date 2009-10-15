Лишь треть предприятий ТКЭ заключили договоры на поставку газа

ДК «Газ Украины» заключила договоры о снабжении природного газа на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. с почти 350 предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые обеспечили стопроцентные расчеты с компанией за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

Согласно сообщению, при этом достаточно много предприятий ТКЭ (всего в Украине работает более 1000 таких предприятий) еще не рассчитались за потребленный с 1 октября 2008 года природный газ и не заключили со своей стороны договоров на снабжение газа в новом отопительном сезоне.

Задолженность предприятий ТКЭ перед компанией за потребленный на протяжении отопительного сезона 2008-2009 гг. природный газ составляет свыше 2,7 млрд. грн., а уровень оплаты – 67%. Кроме того, свыше 822 млн. грн. составляет долг перед компанией за 2008-2009 гг. АЭК «Киевэнерго» (уровень оплаты – 56%).

Среди наибольших должников – предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской областей, а также Киева.

В компании отмечают, что низкий уровень расчетов предприятий ТКЭ, которые не выполнили собственные договорные обязательства относительно оплаты за газ, осложняет заключение ими договоров на закупку в необходимых объемах природного газа и работу в осенне-зимний период 2009-2010 гг.

Низкий процент заключения договоров на снабжение природного газа в новом отопительном сезоне отмечается у предприятий ТКЭ Запорожской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской, Житомирской областей, а также Севастополя и Крыма в целом.

Также в сообщении отмечено, что ДК «Газ Украины» требует, чтобы предприятия ТКЭ как можно скорее погасили задолженность за природный газ. Полные расчеты за газ являются непременным условием заключения договоров компании с предприятиями ТКЭ на снабжение им природного газа на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. и выделения необходимых плановых объемов газа.

Справка УНИАН. Согласно установленному постановлением Кабинета Министров Украины №1729 от 27 декабря 2001 года порядку обеспечения отраслей национальной экономики и населения природным газом, снабжение этого энергоносителя потребителям осуществляется лишь при условии его стопроцентной оплаты.

Согласно положениям Закона Украины «О теплоснабжении» (ст. 13), ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.