В Украине строительные работы сократились на 52,4%
11:01, 15 октября 2009Недвижимость
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За 9 месяцев 2009 г. украинские предприятия сократили строительные работы на 52,4%, или на 25,3 млрд. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, по данным Госкомстата.
Реально падение больше. Система учета выполнения строительных работ всегда искажена за счет завышенной их стоимости. Стагнация строительного сектора - во многом плата за строительный бум 2005-2007 годов.
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