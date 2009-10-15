В Украине строительные работы сократились на 52,4%

За 9 месяцев 2009 г. украинские предприятия сократили строительные работы на 52,4%, или на 25,3 млрд. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, по данным Госкомстата.

Реально падение больше. Система учета выполнения строительных работ всегда искажена за счет завышенной их стоимости. Стагнация строительного сектора - во многом плата за строительный бум 2005-2007 годов.