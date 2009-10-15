Украине на подготовку к Евро-2012 необходимо около 2 млрд. грн.

Украине на подготовку объектов к Евро-2012 до конца текущего года необходимо около 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК в ходе осмотра реконструкции НСК «Олимпийский».

«Украине не нужны финансовые фантомы. Украине не нужно до конца года 10 млрд. грн. на финансирование программ Евро. Украине, тем более, не нужны 10 млрд. грн., которые в результате эмиссионного вмешательства сорвут финансовую стабильность в Украине, а также сорвут стабильность гривне», - сказал он.

И.ВАСЮНИК напомнил, что история с законом о финансировании Евро-2012, которым предусматривалось выделить около 10 млрд. грн., продолжается четыре месяца, но этот источник финансирования до сих пор не работает.

По словам вице-премьера, «у нас есть реалистичная неэмиссионная схема финансирования всех работ в этом году по подготовке Украины к Евро-2012». Он уточнил, что схема выпуска правительством ценных бумаг сроком до 2012 года «реально запущена». По данным И.ВАСЮНИКА, на первом аукционе две недели назад правительство разместило облигации на сумму более 383 млн. грн. Это стало возможным благодаря тому, что Нацбанк при согласовании с правительством принял ряд решений, которые стимулировали коммерческие банки высвобождать свободные средства на своих корреспондентских счетах, то есть, облигации были выкуплены за счет свободных средств коммерческих банков.

«Я убежден, что если эта схема будет работать и дальше, то интерес коммерческих банков будет продолжаться. Для того, чтобы нам реально обеспечить выполнение мероприятий этой программы в этом году, нам приблизительно необходимо около 2 млрд. грн. С учетом того, что в январе-марте Украина будет находиться в состоянии президентских выборов, нам в этом году нужно сконцентрировать средства в виде авансовых платежей, которые перечислить на ключевые объекты, чтобы в первой половине 2010 года у нас не было никакого финансового риска продолжения проектов», - пояснил И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон “О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины”.

Закон устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины в текущем году на общую сумму не менее 9,8 млрд. грн.

Данные поступления предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

4 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил в парламент со своими предложениями закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».

6 октября Верховная Рада приняла постановление, пунктом первым которого Президенту предложено обеспечить выполнение конституционной процедуры вступления в силу закона «О внесении изменений в Закон «О Госбюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины», безотлагательно обнародовав текст данного документа за подписью главы государства.

12 октября В.ЮЩЕНКО заявил, что не подпишет закон о внесении изменений в госбюджет на 2009 год, и предложил парламенту, в соответствии с Конституцией, повторно рассмотреть закон вместе с поданными им предложениями.

Председатель Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН в связи с неподписанием Президентом Украины данного закона издал распоряжение, которым поручается обеспечить официальное обнародование Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» путем размещения его текста на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины и его опубликования за подписью председателя Верховной Рады Украины в газете «Голос Украины».