ГлавКРУ не нашло нарушений в финансировании «Олимпийского»

Главное контрольно-ревизионное управление (ГлавКРУ) не выявило нарушений в финансировании реконструкции НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО в ходе осмотра реконструкции спорткомплекса.

По его словам, на сегодняшний день завершена проверка ГлавКРУ за 2008-2009 годы, в ходе которой не выявлено никаких нарушений, в том числе и растраты бюджетных средств в процессе финансирования реконструкции спорткомплекса.

Министр отметил, что с июня текущего года осуществляется постоянный финансовый аудит ГлавКРУ всех платежных документов по реконструкции спорткомплекса.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что сегодня министерство получило разъяснение Министерства юстиции относительно полномочий парламентской временной следственной комиссии по проверке реконструкции спорткомплекса, в котором говорится, что полномочия комиссии закончились после трех месяцев ее работы. При этом Минюст разъяснил, что законодательство запрещает кому-либо оглашать выводы комиссии без их рассмотрения в парламенте.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, Министерство спорта инициирует проведение совместного заседания парламентских комитетов по вопросам спорта и строительства, чтобы на этом уровне обеспечить парламентский контроль за реализацией строительства спорткомплекса.

Как сообщал УНИАН, 19 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла постановление "О создании Временной следственной комиссии по проверке соблюдения законодательства Украины при проведении реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

10 июля т.г. председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проверке соблюдения законодательства Украины при проведении реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский" Равиль САФИУЛЛИН заявил о злоупотреблениях служебным положением вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА, министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО и исполняющего обязанности генерального директора НСК «Олимпийский» Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО при проведении реконструкции НСК.

14 июля т.г. Ю.ПАВЛЕНКО заявил, что отчет парламентской временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проверке реконструкции НСК «Олимпийский» не соответствует действительности. По его словам, за два месяца работы ВСК так и не нашла времени для того, чтобы ознакомиться с ходом работ на стадионе и пообщаться с менеджментом, проектантами, генподрядчиком и министром, а представители Минсемьи ни разу не присутствовали на заседаниях комиссии.