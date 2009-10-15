Блок Кличко: люди Черновецкого фальсифицируют решения Киевсовета

Блок Виталия Кличко заявляет, что промэрское большинство может фальсифицировать решения Киевсовета о выделении земельных участков, которые должны были быть рассмотрены на заседаниях 13 и 14 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, представители этой политической силы отмечают: «Мы знаем, что такая идея гуляет в коридорах Киевсовета».

По имеющейся у них информации, около 5 проектов отводов земли могут быть включены в повестку дня прошлых пленарных заседаний, подписаны и выпущены «задним числом». Это касается наиболее резонансных земельных отводов, в том числе на Андреевском спуске и на острове Жуков. Также под эту фальсификацию могут попасть проекты решений о предоставлении земельных участков возле фуникулера, в Конче-Заспе и Пуще-Водице, а это около 15-20 га, говорится в сообщении.

Блок Кличко подчеркивает, что имеет в своем распоряжении утвержденные повестки дня прошлых пленарных заседаний, начиная с января 2008 года.

«Мы призываем власть даже не пытаться совершать действия, которые, без сомнения, закончатся возбуждением уголовных дел, по крайней мере, для среднего звена исполнителей. Все повестки дня отслеживаются фракцией Блока Кличко», - отмечается в сообщении.

В Блоке Кличко предупреждают, что в случае подтверждения информации о фальсификации будут требовать возбуждения уголовного дела против заместителя Киевской городского председателя – секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.