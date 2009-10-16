В Донецке за долги перед водоканалом арестованы 465 квартир и 23 авто

В Донецке за долги перед коммунальным предприятием «Донецкгорводоканал» арестованы 465 квартир, 23 автомобиля и несколько десятков единиц различной бытовой техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия. Согласно сообщению, всего за 9 месяцев 2009 года за долги перед КП «Донецкгорводоканал» по решению суда наложено 498 арестов на имущество неплательщиков. На территории предприятия намерены оборудовать склад для хранения арестованного имущества должников.

«Раньше схема работы была такова: имущество неплательщика арестовывалось исполнительной службой, но его никто не забирал. Телевизор, стиральная машина, автомобиль оставались у неплательщика под расписку, потому что у исполнителей нет места для хранения всего этого. Владелец просто лишался права свободно им распоряжаться: то есть продавать или дарить, - объяснил первый заместитель директора КП «Донецкгорводоканал» Юрий ПЕРЕБЕЙНОС. - Сейчас же мы заключили с исполнительной службой договор, оборудуем на территории водоканала специальный склад, где все это можно будет хранить до реализации в пользу погашения задолженностей».

По его словам, если даже после ареста имущества неплательщик так и не выполняет решение суда - не гасит долги, то приглашается эксперт-оценщик, который определяет стоимость арестованного имущества. Затем следуют открытые торги, то есть аукцион. После торгов средства от продажи арестованного имущества идут в счет погашения задолженности за коммунальные услуги.

«Если оказывается, что стоимость проданного имущества выше, чем долг, разницу возвращают абоненту», - сказал Ю.ПЕРЕБЕЙНОС.