К строительству стадиона во Львове подключились немецкие проектанты

Дирекция по строительству стадиона во Львове, компания «Азовинтекс» и немецкая компания «Арена.Ком» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в соответствии с соглашением немецкие проектанты проведут экспертизу предварительно разработанных рабочих чертежей, а также возьмут на себя разработку последующей рабочей документации львовского стадиона к Евро-2012.

«Экспертиза займет 1 месяц. За это время на строительной площадке будут выполнять лишь те работы, которые не будут мешать этому процессу, – часть фундаментных работ, земляные работы и инженерию. В середине ноября можно будет продолжить активную фазу строительства по рабочему проекту, который будет соответствовать требованиям УЕФА, и ликвидировать отставание по графику», – заявил в комментарии УНИАН заместитель городского головы Львова по вопросам подготовки к Евро-2012 Александр ЖАРИКОВ.

Напомним, по результатам инспекции львовского стадиона эксперты УЕФА порекомендовали привлечь международную проектную компанию. Беспокойство экспертов УЕФА вызвало отсутствие опытной международной компании, которая бы сопровождала реализацию проекта.

Справка УНИАН. Генеральным подрядчиком строительства нового стадиона во Львове является ООО «Проектно-строительное предприятие "Азовинтекс" (Мариуполь). Финансирование работ, предварительная сметная стоимость которых составляет 609 млн. грн., осуществляется из бюджета города.