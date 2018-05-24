Столичные тарифы удешевили: 2:0 в чью пользу?..

Политики и общественные организации Киева добились своего - таки вынудили Черновецкого снизить коммунальные тарифы на тепло и горячее водоснабжение до апрельского уровня. Однако, станет ли от этого жилье киевлян уютнее и безопаснее? Озвучить ответ на этот вопрос не решается сегодня никто….

Сомнительный «хеппи энд» столичной тарифиады

Трагикомедия длиной в десяток действий под названием «Столичные тарифы на теплоснабжение», начавшись в первом квартале, растянулась практически на весь год. Итересно, что кроме наиболее заинтересованных в решении проблемы действующих лиц – столичных властей (читай – Черновецкий), поставщиков услуг («Киевэнерго»), киевлян (читай – местных политиков) – в коммунальный спор на определенном этапе были вовлечены правительство в лице премьер-министра Юлии Тимошенко и профильное министерство в лице его руководителя Алексея Кучеренко. Поэтому проблема получила общегосударственный резонанс, а украинцы из уст столичного мера Леонида Черновецкого узнали, что киевляне, оказывается, платят за тепло по самым низким в государстве! тарифам. Так это, или нет, вопрос, как оказалось, риторический, ответ на который зависит от того, как считать. А вот на вопрос, кто выигрывает от явного коммунального популизма, ответ очевиден – никто. Убедились в этом и тысячи столичных потребителей коммунальных услуг, оставшись летом вследствие недорасчета-дефицита финансов-ограничения поставок газа без горячей воды.

Напомним, весной этого года руководство КГГА пошло на противоречащий собственной политике «задабривания киевлян» шаг и решилась поднять коммунальные тарифы вдвое. При этом повышение тарифов или, если говорить на языке чиновников, «доведение до экономически обоснованных» планировалось осуществить, по словам первого заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко, в несколько этапов до июля 2010 г. Превый этап повышения состоялся уже в июне текущего года и вызвал ряд нареканий как со стороны общественности и поставщиков услуг, так и со стороны правительства.

Стоит отметить, что летом тарифы на холодное и горячее водоснабжение, а также на отопление были повышены на 50% от планируемого повышения в целом, и на 50%, по сравнению с предыдущей стоимостью обозначенных услуг. Так, холодное водоснабжение и водоотвод при наличии квартирного или домового счетчика подорожали до 3,02 грн. за 1 куб. м (ранее - 1,48 грн.), при отсутствии средств учета – до 16,61 грн. на 1 человека (ранее – 8,14 грн.). Стоимость горячей воды и водоотвод при наличии счетчика повысили до 13,69 грн. за 1 куб. м (ранее - 7,38 грн.), без средства учета – до 47,92 грн. за 1 человека (ранее - 25,89 грн.). Новый тариф на услугу по централизованному отоплению для населения при отсутствии средств учета тепловой энергии был утвержден в размере 2,38 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц (ранее – 1,6 грн. за 1 кв. м. в месяц).

Отчаянный шаг властей понять можно, особенно в контексте еще не остывшего на тот момент скандала вокруг привлечения кредита в 1,3 млрд. грн. для латания бюджетной дыры в коммунальной сфере. Возмущение потребителей понятно без объяснений. Сложно понять позицию правительства, тем более в контекст постоянных заявлений чиновников, что потребители платят мало, а тарифы в целом по стране, и в столице в частности, неэффективны, что чревато постоянным ухудшением ситуации в коммунальном хозяйстве. Столичный коммунальный спор, помнится, особенно ярко разгорелся летом – как раз после введения первого этапа подорожания. Правительство, со своей стороны, настоятельно рекомендовало киевлянам игнорировать новые расценки за услуги. Министерство юстиции как представитель интересов Кабмина даже заявило о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу невыполнения должностными лицами Киевской городской государственной администрации постановления суда о запрещении введения новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. Местные политические силы в лице фракций БЮТ и Блока Кличко в Киевсовете по очереди заявляли, что не намерены поддерживать повышение тарифов, подают в суды разных инстанций, освободят киевлян от переплаты законным путем… МинЖКХ рапортовало, что киевляне беспрепятственно платят по старым тарифам, при этом расчет осуществляется не на все 100%, платежи беспрекословно принимаются.

Под давлением разгоревшейся информационной войны столичные власти пересмотрели свое намерение повышать тарифы на все 100% и сделали «скидку» для потребителя в виде 5%. В конце августа текущего года городская власть Киева подписала новые распоряжения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, в соответствии с которыми в августе-сентябре оплата увеличивается не на 100% (по сравнению с периодом до 1 июня этого года), а на 95%. Это, фактически, означало удешевление июньских тарифов на 5%. В распоряжении также акцентировалось, что это решение принято «с целью недопущения остановки предприятий, которые производят и предоставляют жилищно-коммунальные услуги», поскольку «тарифы на тепло и горячую воду являются убыточными и возмещают расходы по их производству и предоставлению в среднем лишь на 81%, а тарифы на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды возмещают расходы на их производство и предоставление в среднем лишь на 72%».

Потом были громкие заявления экспертов, подтверждающиеся отчетами «Киевэнерго» о неготовности столицы к отопительному сезону, а также о намерении правительства особенно тщательно изучить августовское решение КГГА по тарифам. В сентябре в Киевгоргосадминистрации была создана специальная рабочая группа для урегулирования отношений между «Киевэнерго» и «Киевводоканалом», а в Киевсовете – рабочая группа по изучению вопроса о пересмотре тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в октябре в очередной раз пообещала, что киевлянам вернут старые тарифы, сославшись при этом на твердую договоренность об этом со столичными властями. В тот же день – 13 октября – на «жаркой» внеочередной сессии Киевсовета внезапно вышедший к народу и политикам столичный мер Л.Черновецкий «огорошил» присутствующих сообщением о том, что он подписал распоряжение об отмене повышения коммунальных тарифов. Объясняя причины повышения в этом году цен на ЖКУ, мэр сказал: «Мы хотели, чтобы в домах киевлян был уют, тепло, а новые тарифы давали нам возможность рассчитываться за газ в этот сложный для Украины, особенно для Киева, период. Новые тарифы, я подчеркиваю, будут действовать с 1 ноября 2009 года», - сказал он, отметив при этом: «Если, например, киевлянин за последние несколько месяцев за трехкомнатную квартиру платил где-то 601 грн., то теперь будет платить 497 грн., а за отопление киевлянин будет платить так, как платили до повышения цен, то есть, 1 грн. 60 коп. за 1 кв. м жилой площади».

Объясняя, почему киевская власть пошла на снижение тарифов, мер сказал, что «дело в том, что премьер-министр обязала «Нафтогаз Украины» обеспечивать Киев газом в долг без каких-либо ограничений и дала возможность реструктуризировать этот долг на выгодных для киевлян условиях».

«Киевэнерго» предупреждает…

Поставщик услуг «Киевэнерго» на перипетии столичной «тарифиады» реагирует сдержанно, время от времени предупреждая участников дискуссии, что погружение в долговую яму в скорой перспективе может радикальным образом отразиться на благополучии столицы. Так, председатель правления компании Эдуард Соколовский прогнозирует, что в случае отсутствия расчетов со стороны КГГА относительно компенсации разницы между экономически обоснованными расходами на производство тепловой энергии и существующими тарифами долг Киева перед компанией к концу года может достичь 2 млрд. грн. По его словам, на 1 сентября т.г. размер данной задолженности достиг 1,403 млрд. грн., при этом за 8 месяцев ее прирост составил 992 млн. грн. Э.Соколовский отметил непонятную позицию киевской власти в данном вопросе и отсутствие стремления частично погасить задолженность в рамках постановления Кабинета министров, регулирующего вопросы взаимозачетов задолженности по теплоэнергии. В частности, он сообщил, что госбюджет в качестве субвенции на эти нужды должен перечислить КГГА около 600 млн. грн., причем эти средства предназначены для взаимозачетов не только по тепловой энергии, но и по услугам водоснабжения.

Предоставление Киеву газа «в долг без каких-либо ограничений и с возможностью реструктуризировать на выгодных для киевлян условиях» в компании прокомментировали тем более сдержанно. «Все это значит, что этой зимой, скорее всего, удастся избежать отключений газа за непроплату, хотя ситуация с расчетами намного сложнее, чем была в прошлом году. Так, в отопительный сезон в прошлом году «Киевэнерго» входило без долгов перед газопоставщиками, в этом они составляют миллионы. Но за газ нужно будет рассчитаться, его никто дарить не будет. К тому же в расходах «Киевэнерго» на производство тепла почти 80% - стоимость «голубого топлива». Накопление взаимных миллионных и даже миллиардных долгов приведет к тому, что следующий отопительный сезон будет самым тяжелым в истории «Киевэнерго». Экономика как предприятия, так и городского и государственного бюджетов такого не выдержат, поэтому столичной власти без повышения тарифов в следующем году не обойтись», - отметили в компании.

По данным «Киевэнерго», долг компании за газ перед поставщиком по состоянию на 15 октября 2009 года составляет 640,5 млн. грн. Долги потребителей «Киевэнерго» за тепло составляют 690 млн. грн. Долг КГГА по компенсации разницы между реальными расходами компании на производство тепла и установленными тарифами на 1 сентября 2009 года – 1 млрд. 404,5 млн. грн. Долг Государственной налоговой администрации Украины перед «Киевэнерго» по возмещению НДС - 85,6 млн. грн.

По подсчетам компании, старые так называемые «летние» коммунальные тарифы (с учетом июньского повышения) составляли 75% экономически обоснованных. В то же время, «новые старые», то есть, сниженные распоряжением Черновецкого от 13 октября текущего года, едва компенсируют 50% затрат на предоставление услуг. «По нашим расчетам, разница между реальными затратами «Киевэнерго» на производство, поставку и передачу тепла и тарифами, которые будут действовать в Киеве с 1 ноября этого года по 1 мая следующего, при сегодняшней стоимости газа составит не менее 502 млн. грн. Если цена на газ вырастет хоть незначительно, то существующий сегодня долг городской власти Киева перед «Киевэнерго» превысит 2 млрд. грн. Конечно, это негативно повлияет на возможность столицы рассчитаться с долгами», - отметили в компании.

Киеву «светят» девять Алчевсков?

На фоне всех озвученных экспертами разного калибра в этом году коммунальных страшилок, которые угрожают Киеву в случае, если не прекратится практика жизни в долг, предупреждение о том, что часть столицы зимой может повторить судьбу Алчевска, выглядит как-то не очень впечатляюще. Правда, если смотреть на эту перспективу с позиций относительно теплого октября – в период морозов она может показаться куда более удручающей. Директор «Института города» Александр Сергиенко успокаивает, что весь Киев возможная коммунальная катастрофа сразу не зацепит, поскольку если вдруг столичная отопительная система даст сбой, то за один раз может пострадать не более девятой части города. «В отличие от Алчевска, у нас 9 автономных районов теплосетей, которые обеспечивают теплоснабжение 9 географических районов столицы. Если одна накроется, девятая часть населения останется без отопления», - отметил он.

Однако при этом эксперт указал на то, что в целом на 50% изношенная столичная теплосеть – потенциально небезопасна, поскольку в таких условиях работникам хозяйства, да и киевлянам, жить приходится в постоянном ожидании эксцесса. «Все угрозы, конечно же, предусмотреть сложно, поскольку система хозяйства изнашивается постепенно, однако в один не очень прекрасный момент она остановится. Для сравнения: если в 2005 году столичным коммунальщикам за летний период пришлось «залатать» 887 повреждений теплосети, которые образовались в течение отопительного сезона, то за последующие 4 года этот показатель вырос до 1200. Это явно указывает на то, какими темпами увеличивается износ теплотрасс», - подчеркнул. А.Сергиенко.

Поэтому, даже если столичная коммунальная тарифиада закончилась временным перемирием и при этом «вроде» в пользу потребителя, выгода для киевлян, во имя которых она якобы и происходила, очень сомнительная...

Лилия Набока (УНИАН)