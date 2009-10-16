АТКУ: все реформы МинЖКХ сводятся к повышению тарифов

Все инициативы Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины по выведении отрасли коммунального теплоснабжения из кризиса сводятся к одному – повышению коммунальных тарифов для населения.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, к такому выводу пришли эксперты АТКУ после анализа инициатив ведомства.

«Это столп, на котором стоит вся политика чиновников ЖКХ. Идеи о едином регуляторе тарифов, программа реформирования отрасли, нормативные акты, регулирующие взаимоотношения потребителей с тепловиками, ряд изменений в законодательство, предложенный министерством, в конечном счете, ведут к тому, что государство снимает с себя всю финансовую ответственность и перекладывает этот груз на плечи простых граждан», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

По мнению эксперта, результатом нынешней политики МинЖКХ может стать повсеместное прекращение теплоснабжения.

«Население категорично к любому повышению коммунальных услуг без повышения качества. Поэтому такие инициативы МинЖКХ – это мина замедленного действия. Люди откажутся платить, долги предприятий ТКЭ вырастут, приведут их к полному банкротству, в результате чего теплоснабжение городов окажется под угрозой», - пояснил глава АТКУ.

При этом он подчеркнул, что отказ государства от дотаций в отрасли может иметь положительный результат только в комплексе с другими реформаторскими шагами.

«Выход из ситуации и для людей, и для страны один – это снятие ограничений на индивидуальное отопление. Либерализация рынка, уход от дотаций при четком и жестком тарифообразовании – это единственный путь для Украины. В странах Восточной Европы реформа, основанная на этих принципах, прошла успешно, и люди давно уже получают качественные коммунальные услуги за умеренную плату», - добавил он.