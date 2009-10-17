Эксперт: строительство оживится в следующем году

Первые признаки восстановления строительной отрасли в Украине будут заметны во втором полугодии 2010 года.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что строительство продолжает стагнировать на протяжении всего 2009 года.

По словам экономиста, улучшение по итогам 9 месяцев по сравнению со спадом за 8 месяцев т.г. на 53,6% (в годовом выражении) связано с эффектом понижающейся базы, поскольку падение в строительстве ускорилось в третьем квартале этого года.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины за январь-сентябрь текущего года снизили объемы работ на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 25 млрд. 286,6 млн. грн.