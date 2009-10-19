На вторичке Киева средняя стоимость жилья снизилась на 0,22%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 12 по 18 октября текущего года снизилась на 0,22% (4 долл.) – до 1539 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1155 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2539 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Голосеевском районе – на 0,61% (10 долл.) – до 1557 долл., Оболонском – на 0,14% (2 долл.) – до 1535 долл., Соломенском – на 0,25% (3 долл.) – до 1398 долл., Подольском – на 0,67% (10 долл.) – до 1412 долл., Дарницком – на 0,22% (3 долл.) – до 1155 долл., Деснянском – на 0,17% (2 долл.) – до 1185 долл./кв. м, Шевченковском – на 0,16% (3 долл.) – до 2009 долл., Печерском – на 0,21% (5 долл.) – до 2539 долл. и Святошинском районе – на 0,06% (1 долл.) – до 1270 долл.

При этом рост стоимости жилья наблюдался в Днепровском районе – на 0,16% (2 долл.) – до 1236 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в третьем квартале т.г. выросла на 2,77% (41 долл.) – до 1536 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.