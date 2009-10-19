Эксперт: покупателям будет интересен первичный рынок жилья

В начале 2010 года прогнозируется перемещение спроса со вторичного на первичный рынок жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Андрей ШУЛЬГА.

«Большие надежды мы возлагаем на начало 2010 года. Та стабилизация, которая наметилась в четвертом квартале 2009 года, в 2010 году обернется полным ростом. И уже сейчас некоторые застройщики объявили о начале новых проектов. Мы планируем, что примерно 50% замороженных объектов в начале 2010 года начнут достраиваться», – сказал он.

А.ШУЛЬГА отметил, что на сегодня предложение на вторичном рынке жилья превышает спрос в несколько раз. В то же время на «первичке» трудно выбрать квартиры для покупки. «В начале 2010 года мы ожидаем, что тенденция спроса будет смещаться в сторону «первички», – сказал он.

Среди причин перемещения спроса на первичный рынок жилья президент АСНУ назвал повышенный интерес к квартирам на «первичке». «Во-первых, там ниже цены, чем на вторичном рынке. Во-вторых, покупатель который на сегодняшний день имеет средства и готов купить объект недвижимости, хочет приобрести за свои живые деньги наилучший объект. Соответственно, его прежде всего интересует новое строительство, первичный рынок. С учетом замороженных в 2008-2009 годах строек этот спрос только усилится, поскольку завершается строительство объектов, которые были профинансированы правительством и самими застройщиками», – пояснил он.

А.ШУЛЬГА считает, что на сегодняшний день рынок ощущает дефицит качественных площадей. «В ближайшее время это будет только усиливаться. Соответственно, те объекты, которые недостроены и заморожены, будут расконсервированы, и примерно 50% из этих объектов, мы ожидаем, в первом квартале 2010 года начнут дальше возводиться. В целом в 2010 году спрос на новое строительство возрастет, поскольку его будет мало», – уточнил он.

По оценкам президента АСНУ, в августе текущего года рынок прошел «дно». «Будет ли второе «дно» – это вопрос», – сказал эксперт.

А.ШУЛЬГА также отметил, что антикризисные меры правительства в строительной отрасли не дали особой отдачи, поскольку то количество квартир, которое было выкуплено у застройщиков, не оказало влияния на рынок недвижимости. По его словам, на сегодняшний день вопрос ценообразования рынка связан не с себестоимостью строительства, а со спросом на объекты недвижимости.