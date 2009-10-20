Цены на жилье в Британии подскочили

Жилье в Великобритании в сентябре подскочило в своей цене на 2,8%, чего не было в стране уже шесть лет подряд, пишут газеты Daily Mail и Telegraph, сообщает РИА Новости..

Таким образом, подчеркивается в изданиях, впервые в 2009 году стоимость жилой недвижимости в Великобритании превысила уровень цен на жилье соответствующего периода прошлого года.

В частности, как уточняет Daily Mail, средняя цена выставленного на продажу объекта на рынке жилья в стране достигла к сегодняшнему дню 230,184 тысячи фунтов стерлингов, что на 0,2% выше, чем в октябре прошлого года.

При этом, подчеркивается в газете, жилье в Лондоне за прошедший месяц подорожало на 6,5% - до 416,157 тысячи фунтов стерлингов за объект.

В настоящее время стоимость лондонского жилья на 5,2% выше, чем в прошлом году, констатируется в материале.

По данным издания, следом за Лондоном идут Йоркшир и Хамберсайд, где прирост цен составил 5,3%, а также юго-восток страны.

Исключением на бурно растущем рынке жилой недвижимости Великобритании, поясняет газета, являются только Северо-Восточная и Восточная Англия, где в сентябре стоимость жилья снизилась на 2,5%.

"На данный момент покупатели готовы наброситься на новые объекты, так как считают, что цены на недвижимость уже достигли дна", - приводится в материале мнение коммерческого директора портала о недвижимости Rightmove Майлза Шипсайда.

А Telegraph даже предполагает, что при подобном развитии ситуации и дальше рынок жилья в стране может столкнуться с дефицитом предложения.

Как указывает издание, в прошлом месяце в Великобритании на продажу было выставлено всего 95 тысяч объектов, что на 36% ниже, чем два года назад, в 2007 году.