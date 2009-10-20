Более половины украинцев готовы платить за ЖКУ

55,1% граждан Украины готовы своевременно и в полном объеме платить за жилищно-коммунальные услуги в случае повышения тарифов на 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил научный руководитель Центра социальных технологий «Социополис» Сергей ЛИТВИНОВ, представляя результаты социологического исследования «Состояние городского жилищно-коммунального хозяйства в Украине и перспективы его реформирования глазами граждан».

По его словам, результаты исследования свидетельствуют о том, что на сегодня 75% респондентов расплачиваются за потребленные услуги всегда и своевременно. Еще 16,7% оплачивают счета частично, и только 0,5% жителей городов отказываются от оплаты услуг ЖКХ.

По мнению С.ЛИТВИНОВА, одной из возможных причин такой высокой доли регулярных плательщиков за коммунальные услуги является дисциплина, оставшаяся еще с советских времен, что особенно характерно для пенсионеров.

Он считает, что повышение тарифов на ЖКУ на 30% «не только не позволит больше денег брать, а будет приблизительно на 5% меньше средств собрано за счет того, что достаточно значительная часть людей откажется платить по новым тарифам. Поэтому повышение цен на ЖКХ не решит проблем, а создаст новые проблемы».

Справка УНИАН. Исследование «Состояние городского жилищно-коммунального хозяйства в Украине и перспективы его реформирования глазами граждан» было проведено с 29 сентября по 11 октября т.г. Центром социальных технологий «Социополис» по заказу Агентства моделирования ситуаций. В нем принимали участие 2,4 тыс. квартирных собственников из центрального, северного, западного, восточного регионов страны и Киева. Погрешность исследования составляет 2,2%.