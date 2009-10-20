Севастополь готов к отопительному сезону

Техническое состояние теплоснабжающих предприятий Севастополя приведено в готовность на 90-95%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор коммунального предприятия Севастопольского городского совета «Севтеплоэнерго» Михаил АНДРЕЕВ на заседании городского координационного совета по вопросам подготовки к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов.

По информации М.АНДРЕЕВА, на плановые ремонты объектов теплосети в текущем году было предусмотрено направить 18 млн. грн., однако из городского бюджета реально на эти цели в 2009 году было выделено только 5 млн. грн. «В пределах этих средств мы выполнили минимальный план по ремонту и замене изношенного оборудования, внутридомовых сетей», - добавил он.